Sane-et-Loire Messey-sur-Grosne EUR Que se passe-t-il en forêt morvandelle ? C’est quoi ces alignements de bois noirs, ces champs de ruines…?

Je décide de mener l’enquête et, grâce quatre militants, je découvre la lutte qui se joue ici pour la défense de la forêt.

Tous différents, leur engagement s’enracine et se déploie, à la façon des arbres, comme quatre branches ou quatre racines de la lutte. Ils m’aident

à comprendre. Je ne me rendais pas compte à quel point j’aimais la forêt : notre forêt.

Projection suivie d’un temps d’échange avec la réalisatrice Anne Faisandier, et d’un verre de l’amitié. bibli.messey@orange.fr +33 3 85 44 05 28 https://mediatheque-messeysurgrosne.fr/ Salle des fêtes Place Saint Georges Messey-sur-Grosne

