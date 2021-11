Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer Projection du film documentaire “J’ai deux amours” et débat. Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Projection du film documentaire “J’ai deux amours” et débat. Villers-sur-Mer, 27 novembre 2021, Villers-sur-Mer. Projection du film documentaire “J’ai deux amours” et débat. Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

2021-11-27 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-27 20:00:00 20:00:00 Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados Villers-sur-Mer En présence du réalisateur Jérémy Rozen et de Stéphane Encel, président de la commission MHDH (Mémoire, Histoire et droits de l’homme) de la Licra. Projection suivie d’un débat. Ce film traite notamment de Joséphine Baker, sixième femme au Panthéon. La chanteuse et danseuse, figure de la Résistance et de la lutte antiraciste, sera panthéonisée le 30 novembre, féminisant un peu plus cette institution républicaine. Le film : J’ai deux amours

France | 2016 | 52 minutes

Un film de Jérémy Rozen

Le Paris des années 1920 a fait de Josephine Baker la première star noire internationale. Si à elle seule elle personnifie la joie de vivre, l’insolence et la créativité des Années Folles, au même moment, à l’ombre de l’icône, toute une génération d’artistes noirs américains traverse l’Atlantique et s’installe en France. Du musicien Sidney Bechet au peintre Henry Ossawa Tanner, de l’aviateur héros de la Grande Guerre devenu gérant de night-club à Montmartre Eugene Bullard à l’écrivain Claude McKay, ou du poète Langston Hugues à l’exubérante Ada Bricktop, ils vont trouver en France une liberté d’expression inaccessible dans leur pays et faire de Paris une étape incontournable dans l’émergence de la culture africaine-américaine.

C’est une histoire entre deux rives, entre deux guerres, entre deux cultures, entre deux amours… En présence du réalisateur Jérémy Rozen et de Stéphane Encel, président de la commission MHDH (Mémoire, Histoire et droits de l’homme) de la Licra. Projection suivie d’un débat. Ce film traite notamment de Joséphine Baker, sixième femme au… +33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/ En présence du réalisateur Jérémy Rozen et de Stéphane Encel, président de la commission MHDH (Mémoire, Histoire et droits de l’homme) de la Licra. Projection suivie d’un débat. Ce film traite notamment de Joséphine Baker, sixième femme au Panthéon. La chanteuse et danseuse, figure de la Résistance et de la lutte antiraciste, sera panthéonisée le 30 novembre, féminisant un peu plus cette institution républicaine. Le film : J’ai deux amours

France | 2016 | 52 minutes

Un film de Jérémy Rozen

Le Paris des années 1920 a fait de Josephine Baker la première star noire internationale. Si à elle seule elle personnifie la joie de vivre, l’insolence et la créativité des Années Folles, au même moment, à l’ombre de l’icône, toute une génération d’artistes noirs américains traverse l’Atlantique et s’installe en France. Du musicien Sidney Bechet au peintre Henry Ossawa Tanner, de l’aviateur héros de la Grande Guerre devenu gérant de night-club à Montmartre Eugene Bullard à l’écrivain Claude McKay, ou du poète Langston Hugues à l’exubérante Ada Bricktop, ils vont trouver en France une liberté d’expression inaccessible dans leur pays et faire de Paris une étape incontournable dans l’émergence de la culture africaine-américaine.

C’est une histoire entre deux rives, entre deux guerres, entre deux cultures, entre deux amours… Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-08 par OT SPL Deauville

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Ville Villers-sur-Mer lieuville Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer