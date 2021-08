Projection du film documentaire “Digue Digue a mwan” Ciné Cambaie, 18 septembre 2021, Savanna.

Projection du film documentaire “Digue Digue a mwan”

Ciné Cambaie, le samedi 18 septembre à 09:00

La Digue tient son nom d’un bateau qui faisait partie d’une expédition exploratoire dirigée par le navigateur français Marion-Dufresne en 1768. C’est là que vivent nos cousins et cousines, descendants de nos ancêtres communs : Les Morel, Choppy, Hoarau, Mussard, Payet, Saint-Ange et bien d’autres. Programme détaillé : 9h00 : Accueil du public au Ciné Cambaie de Saint-Paul 9h30 : Projection du film documentaire “Digue Digue a mwan” (durée : 52 minutes) réalisé par Myrose Hoareau Produit par Seychelles Broadcastings Corporation 10h30 : Discussion avec le public sur le thème de l’Indianocéanie – le patrimoine historique et la généalogie des deux archipels. En partenariat avec la Confrérie des Gens de la Mer, le Cercle Généalogique de Bourbon, “Entente et Harmonie en Indianocéanie”, le Conseil Départemental, la Région Réunion, Myrose Hoareau auteure et réalisatrice de Seychelles Broadcasting Corporation et Alain Saint-Ange : Ministre de la Culture des Seychelles.

Tarif unique : 6 euros

“Digue Digue a mwan” : retrouvailles entre Créoles de La Réunion et des Seychelles

Ciné Cambaie 145 avenue du Stade 97460 Saint-Paul Savanna



