Projection du Film Documentaire de Pierre Bonnet "Dans la tourmente de nos 20 ans"

Saint-Germain-des-Fossés

Projection du Film Documentaire de Pierre Bonnet "Dans la tourmente de nos 20 ans" Saint-Germain-des-Fossés, 13 mai 2022
Rue du Prieuré Prieuré – Salle d'exposition Alain Thouret

2022-05-13 20:00:00

Film documentaire sur les conflits en Indochine et Afrique du Nord +33 4 70 59 66 07

