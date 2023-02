Projection du film documentaire « Dans l’intimité du lien » Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Pont-Croix « La question du lien n’est pas fondamentale, elle est fondatrice » Sylviane Giampino. Ce documentaire, puissant, intime, regroupe plusieurs témoignages et nous plonge au cœur du lien entre l’enfant et l’adulte.

Documentaire réalisé par Anne Jochum – 60 min

Dans le cadre des Semaines de la Petite-Enfance.

Sur inscription. mediatheque@pont-croix.fr +33 2 98 70 45 53 http://mediatheque.pont-croix.fr/ Pont-Croix

