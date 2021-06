Montreuil La Parole Errante Montreuil, Seine-Saint-Denis Projection du film documentaire Cabanyal année zéro La Parole Errante Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Projection du film documentaire Cabanyal année zéro

La Parole Errante, le vendredi 11 juin à 19:30

La Parole Errante, le vendredi 11 juin à 19:30

Cabanyal année zéro – 2018 – 133’ un film documentaire de Frédérique Pressmann Après avoir enfin sauvé leur quartier d’une destruction programmée, les habitant.e.s d’El Cabanyal à Valence, en Espagne, s’attellent à sa reconstruction en partenariat avec leur nouveau maire. C’est l’heure des espoirs et des utopies, et tou.te.s rêvent ensemble à un projet de ville meilleure. Mais il.elle.s se heurtent bientôt à de nouvelles difficultés… En suivant plusieurs figures du quartier, le film propose une chronique intime d’une micro-société tentant de maintenir son humanité face au rouleau compresseur d’une modernité hors de contrôle.

Prix libre

projection/débat en présence de la réalisatrice Frédérique Pressmann

La Parole Errante, Montreuil

2021-06-11T19:30:00 2021-06-11T23:00:00

