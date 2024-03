Projection du film documentaire « Bricoleurs de paradis » Espace Jean Vautrin Bègles, samedi 18 mai 2024.

Projection du film documentaire « Bricoleurs de paradis » C'est à l'espace Jean Vautrin, à Bègles, que le musée de la Création Franche vous donne rendez-vous pour cette 20e édition de la « Nuit des musées » ! Samedi 18 mai, 19h30 Espace Jean Vautrin Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

C’est à l’espace Jean Vautrin, à Bègles, que le musée de la Création Franche vous donne rendez-vous pour cette 20e édition de la « Nuit des musées » !

Fermé au public depuis 2021 pour des travaux d’extension et de rénovation, le musée de la Création Franche sort de ses murs et vous propose de découvrir une forme de créations hors-cadre, qui se développe à bas bruits en bords de routes, jusqu’à parfois réinventer/ réenchanter les paysages …

De 19h30 à 20h30

Projection du film documentaire « Bricoleurs de paradis »

Réalisé par Rémy Ricordeau • Écrit par Bruno Montpied, Rémy Ricordeau

Durée : 53 minutes. Sans réservation. Tout public.

Bricoleurs de paradis nous emmène à la rencontre d’Arthur, André, Michel, Concetta, et beaucoup d’autres, qui consacrent leur temps à s’occuper de leur jardin et à décorer leur maison. Mais à la différence de la plupart, eux les transforment, pour s’ériger des royaumes fantastiques et les peupler de créatures bariolées. En s’attardant devant ces maisons, Rémy Ricordeau et Bruno Montpied nous emmènent à la rencontre de ces « inspirés du bord des routes ».

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

