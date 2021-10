PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE : AU COEUR DES BASSES VALLÉES ANGEVINES Seiches-sur-le-Loir, 7 novembre 2021, Seiches-sur-le-Loir.

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE : AU COEUR DES BASSES VALLÉES ANGEVINES 2021-11-07

Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire

En découvrant les particularités historiques et naturelles des Basses Vallées Angevines, ce documentaire donne à voir la fragilité de ce territoire. Il questionne et interroge à trouver un équilibre entre les besoins de l’homme et les exigences de la nature. Dans les Basses Vallées Angevines, différentes activités humaines se partagent le territoire. Agriculteurs, naturalistes, élus expriment leurs espoirs et leurs doutes.

Ce documentaire raconte l’histoire de ces zones humides classées Ramsar et Natura 2000, et offre aux spectateurs des images de nature et des portraits sensibles d’acteurs locaux.

Un débat vous sera proposé à l’issue du film avec le réalisateur, des membres qui ont participé au tournage et des membres du Collectif.

Un verre de l’amitié clôturera l’après-midi.

Entrée et Participation Libre.

Organisé par le Collectif “Préservons le Domaine de Boudré”

Au cœur des Basses Vallées Angevines, entre hommes et nature…

sauvonsboudre@gmail.com

