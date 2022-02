Projection du film-documentaire : « Au chevet du vieux monde » La Fouillade La Fouillade La FouilladeLa Fouillade Catégories d’évènement: Aveyron

La Fouillade Aveyron 7 route d'occitanie Salle des Bruyères Le film dresse le portrait de trois médecins étrangers ayant choisi de venir s'installer dans la campagne auvergnate. Un dernier recours à la désertification médicale, face au vieillissement des médecins généralistes et à la « crise des vocations » des jeunes praticiens français. Au fil des saisons, nous les suivons auprès de leur patientèle plutôt vieillissante.

En lien avec cette programmation, proposée dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, une sélection documentaire sur la thématique de la santé sera présentée à la médiathèque tout au long du mois de février. Durée : 75 min.Public Adulte. « Les rendez-vous santé et ruralité ». Un temps d'échange sera proposé à l'issue de la projection. mediatheque-lafouillade@ouestaveyron.fr +33 5 65 29 75 02

OT Villefranche-Najac

