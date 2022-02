Projection du film documentaire « 1965 : Première campagne pour l’Elysée » Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 26 mars à 14:30

En 1962, le Général de Gaulle propose par référendum aux français d’adopter un nouveau mode d’élection pour le Président de la République : le suffrage universel direct. La réponse des électeurs français est positive, la première élection présidentielle française se déroulera en décembre 1965. Mais cette élection qui ne devait être qu’une formalité pour le Général de Gaulle s’avère plus délicate que prévue pour le président en place. Pour la première fois, les français voient défiler à la télévision et à la radio les différents candidats dans un exercice médiatique jusque là inédit et cela change tout. Cette projection sera suivie d’un échange avec Rémi Lefebvre, enseignant-chercheur en sciences politiques à l’université de Lille, sur le thème de la communication politique, de cette première élection présidentielle à nos jours.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public.

