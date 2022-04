Projection du film doc “Le facteur humain” Malestroit Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Morbihan

Projection du film doc “Le facteur humain” Malestroit, 20 mai 2022, Malestroit. Projection du film doc “Le facteur humain” Rue Sainte-Anne Le Pass’Temps Malestroit

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20 22:00:00 Rue Sainte-Anne Le Pass’Temps

Malestroit Morbihan Malestroit Au moment de prendre sa retraite, Vincent veut partir pour un long voyage à vélo. Mais peu lui importe la destination. Lui vient alors une idée géniale : ce voyage il le fera en transportant des lettres manuscrites qu’il s’engage à remettre en mains propres. Les adresses dessinent son parcours, constellation de lieux et de rencontres. Dans sa besace, des messages importants mais pas urgents. +33 2 97 75 18 15 Au moment de prendre sa retraite, Vincent veut partir pour un long voyage à vélo. Mais peu lui importe la destination. Lui vient alors une idée géniale : ce voyage il le fera en transportant des lettres manuscrites qu’il s’engage à remettre en mains propres. Les adresses dessinent son parcours, constellation de lieux et de rencontres. Dans sa besace, des messages importants mais pas urgents. Rue Sainte-Anne Le Pass’Temps Malestroit

dernière mise à jour : 2022-04-23 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Malestroit, Morbihan Autres Lieu Malestroit Adresse Rue Sainte-Anne Le Pass'Temps Ville Malestroit lieuville Rue Sainte-Anne Le Pass'Temps Malestroit Departement Morbihan

Malestroit Malestroit Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malestroit/

Projection du film doc “Le facteur humain” Malestroit 2022-05-20 was last modified: by Projection du film doc “Le facteur humain” Malestroit Malestroit 20 mai 2022 Malestroit morbihan

Malestroit Morbihan