2022-12-03 – 2022-12-03 Projection du film Die Hard – Piège de Cristal l’auditorium du Château de Lichtenberg. Synopsis : Un policier new-yorkais, John McClane, est séparé de sa femme Holly, cadre dans une puissante multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation. Venu à Los Angeles passer les fêtes avec elle, il se rend à la tour Nakatomi où le patron donne une grande soirée. Tandis que John s’isole pour téléphoner, un groupe de terroristes allemands, dirigé par Hans Gruber, pénètre dans l’immeuble. Sortie en salle en 1988, durée 2h 12min, action

De John McTiernan

Par Jeb Stuart, Roderick Thorp

