À l'occasion de la Journée Européenne de la Mer (le 20 mai), la programmation du Tangram se teinte d'un bleu océan. Projection du film "Démailler" d'Alexis Berg et Michel Le Meur, en présence de Thomas Le Gall. L'histoire d'une reconversion atypique. Thomas est un ancien juriste, reconverti dans la pêche artisanale. À bord du Sirocco un fileyeur amarré dans le port d'Audierne, il travaille avec Aurélien et David, qui eux sont matelots embarqués depuis leur seize ans. Aujourd'hui Thomas a son propre bateau dans la Baie d'Audierne. Après la projection, les spectateurs sont invités à un temps d'échange avec Thomas Le Gall. Les réservations se font sur place, par téléphone 02 98 35 40 50 ou en ligne (en précisant nom, prénom et le nombre).

