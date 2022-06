Projection du film de Muammer Yazmis « I have a dream » Barr, 23 juin 2022, Barr.

Projection du film de Muammer Yazmis « I have a dream » Barr

2022-06-23 – 2022-06-23

Barr 67140

7 pays et plus de 8000 km… Muammer et Milan, les « Optimistic traveler », ont traversé l’Afrique en stop, en bus et en avion, afin de réaliser les rêves d’hommes et de femmes rencontrés au hasard de leur route. Ils ont ouvert leurs cœurs ; et avec leur énergie et leur enthousiasme, ils ont parfois même changé des vies. Une épopée authentique et solidaire qui témoigne de leur humanisme unique.

Projection du film de Muammer Yazmis « I have a dream »

+33 3 88 08 56 89

7 pays et plus de 8000 km… Muammer et Milan, les « Optimistic traveler », ont traversé l’Afrique en stop, en bus et en avion, afin de réaliser les rêves d’hommes et de femmes rencontrés au hasard de leur route. Ils ont ouvert leurs cœurs ; et avec leur énergie et leur enthousiasme, ils ont parfois même changé des vies. Une épopée authentique et solidaire qui témoigne de leur humanisme unique.

Barr

dernière mise à jour : 2022-05-27 par