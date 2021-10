Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Projection du film – De l’autre côté du mur Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Projection du film – De l’autre côté du mur Saint-Malo, 9 novembre 2021, Saint-Malo. Projection du film – De l’autre côté du mur 2021-11-09 20:00:00 – 2021-11-09 Cinéma Vauban – La Grande Passerelle 12 rue Théodore Monod

Saint-Malo Ille-et-Vilaine L’Europe à saint-Malo – Chute du mur de Berlin, 32 ans après Fin des années 70, quelques années après la mort de son fiancé, Nelly décide de fuir la RDA avec son fils afin de laisser ses souvenirs derrière elle. La jeune femme croit à un nouveau départ de l’autre côté du mur, mais en Occident où elle n’a aucune attache, son passé va la rattraper…

