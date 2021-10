Projection du film de la Caravane des Dix Mots Théâtre douze, 6 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 19h30 à 21h30

gratuit

Le film de la Caravane des dix mots Paris retrace le travail artistique de 17 structures médico-sociales, culturelles et associations sur le thème de l’air et des dix mots données en 2021 par le Ministère de la Culture. Une belle occasion de pénétrer dans le secret des ateliers et d’aller à la rencontre des participant·e·s.

Tous les ans, le Ministère de la Culture sélectionne dix mots pour le projet Dis-moi dix mots visant à rassembler les territoires francophones autour de recherches, de forums et de créations linguistiques. L’association Caravane des dix mots, basée à Lyon, propose aux acteurs culturels francophones (une trentaine à travers le monde) de s’emparer de ces mots et de développer des projets autour de cette thématique. Les dix mots de 2021 sont aériens : aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, fragrance, foehn, insuffler, vaporeux.

La Compagnie Les Toupies est la structure porteuse de la Caravane des Dix Mots de Paris. En tant qu’association culturelle visant à placer les personnes en situation de handicap au cœur de la création collective, elle mène ce projet avec les acteurs principaux du handicap et de la culture dans le 12e.

Nos partenaires utilisent les dix mots comme thème lors d’ateliers artistiques (théâtre, improvisation, arts plastiques, BD, modelage, calligraphie, danse, performance, expression corporelle, écriture, conte, makaton, chant, musique, vidéo, ateliers sensoriels, ateliers scientifiques).

Le reportage comporte des moments d’ateliers, des interviews des participant·e·s et des intervenant·e·s qui présentent la démarche, les avancées, les bénéfices de ce travail, la contrainte des mots, le déploiement de l’imaginaire au cours des séances, etc…

Cette soirée sera également l’occasion de lancer la saison prochaine. Participant·e·s aux ateliers, curieux·ses ou (futur·e·s) partenaires, vous êtes les bienvenu·e·s !

Les partenaires créatifs de 2021 : Ateliers de Belacqua, CAJM la Note Bleue, CHU Bastion de Bercy, Centres Paris Anim’ Bessie Smith, Maurice Ravel, Maison des Ensembles, Villiot-Rapée, Centre social Annie Fratellini, Centre social CAF Charenton, COJ Dumonteil, Compagnie Les Toupies, FAM Maraichers, Fondation Saint Jean de Dieu, Foyer de vie Le Verger, Foyer Le Phare, Maison de la vie associative et citoyenne, Personimages.

Théâtre douze 6 avenue Maurice Ravel Paris 75012

Contact :Compagnie Les Toupies 0953644913 contact@compagnielestoupies.org http://compagnielestoupies.org/ https://www.facebook.com/Compagnielestoupies/ 0144756032 theatredouze@laligue.org

