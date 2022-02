Projection du film de Julien Arbez à la Librairie Polinoise Poligny, 26 février 2022, Poligny.

Projection du film de Julien Arbez à la Librairie Polinoise Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny

2022-02-26 – 2022-02-26 Librairie Polinoise 3 Rue Travot

Poligny Jura

Samedi 26 février à 15h

Venez découvrir le film autour de la faune jurassienne de Julien Arbez. Puis échangez avec lui lors d’une séance de dédicaces.

Julien Arbez est un amoureux de la faune et de la flore et voulait faire partager des moments intimes, ceux de la nature et ses sentiments. Vous serez alors transporté en plein cœur du Jura à travers ce magnifique livre, alliant des photographies de la nature jurassienne, des poèmes et des anecdotes.

+33 3 84 37 29 82

