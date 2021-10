La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme, La Garde-Adhémar Projection du film “Conte d’Automne” La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

Projection du film "Conte d'Automne" 2021-10-23 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-23 20:00:00 20:00:00

La Garde-Adhémar Drôme La Garde-Adhémar EUR 3 6.5 Dans le cadre du festival du film de Saint-Paul-Trois-Châteaux, “Conte d’Automne” d’Eric ROHMER sera projeté à 18h00 à la salle Henri Girard dans le village de La Garde-Adhémar. Tarif d’entrée : 3 à 6,50 € mairie.gardeadhemar@wanadoo.fr dernière mise à jour : 2021-10-16 par

