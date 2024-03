Projection du film « Compétition officielle » au Ciné 113 Ciné 113 Castanet-Tolosan, jeudi 23 mai 2024.

Projection du film « Compétition officielle » au Ciné 113 Projection du film argentino-espagnol « Compétition officielle » au Ciné 113 proposée par le comité de jumelage et la MJC de Castanet Tolosan dans le cadre du mois de l’Europe. Jeudi 23 mai, 17h15 Ciné 113 Tarif : 4€ pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T17:15:00+02:00 – 2024-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2024-05-23T17:15:00+02:00 – 2024-05-23T19:15:00+02:00

Projection du film argentino-espagnol « Compétition officielle » réalisé par Mariano Cohn et Gastón Duprat.

Synopsis :

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs: la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la vedette hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Or, si leur talent est grand, leur ego l’est encore plus.

Avec Antonio Banderas et Pénélope Cruz

Ciné 113 MJC Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jumelagecastanet@wanadoo.fr »}]

Cinéma MJC Castanet