Projection du film Coco

Projection du film Coco, 19 octobre 2022, . Projection du film Coco

2022-10-19 14:30:00 – 2022-10-19 EUR Synopsis : Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel… Sortie en salle 2017 / 1h 45min / Animation, Fantastique, Famille

De Lee Unkrich, Adrian Molina

Par Adrian Molina, Matthew Aldrich

Avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demaison

À PARTIR DE 8 ANS Réservation obligatoire, nombre de places limitées.

À PARTIR DE 8 ANS Réservation obligatoire, nombre de places limitées. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

