Projection du film « CHHAYAN : les ombres n’ont pas de visage »

Côte-dOr EUR 0 0 Ce film tourné à Katmandou au NEPAL a été réalisé par Manoj PANDIT (népalais) et produit par VOC, une association locale de réinsertion sociale et familiale des enfants des rues à Katmandou, soutenue par PARTAGE avec les enfants du monde, une association française de solidarité internationale d’aide à l’enfance démunie.

Il est un support pour parler des abus sexuels sur les enfants. C’est une fiction qui dépeint les changements physiques, émotionnels et comportementaux d’enfants qui en ont subi.

Le fi lm sera suivi d’un débat animé par Sandrine MOISSINAC, psychologue clinicienne, psychanalyste qui rencontre dans son domaine d’activité des jeunes ayant subi des violences intra familiales et/ou des violences sexuelles.

Renseignement : guillaume.sordet49@gmail.com / 06 43 93 96 78.

