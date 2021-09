Projection du film “C’est quoi ce Papy ?!” Airvault, 27 septembre 2021, Airvault.

Projection du film “C’est quoi ce Papy ?!” 2021-09-27 20:30:00 – 2021-09-27

Airvault Deux-Sèvres Airvault

16 EUR Projection du film “C’est quoi ce Papy?! ” 2021 avec Chantal Ladesou et Julie Gayet.

“Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au bout de ses surprises !”

A 20h30, salle des fêtes de Soulièvres, AIRVAULT

– Adultes : 6.00 €(16 ans et +)

– Enfant : 4.50 € (- de 16 ans & chômeur sur présentation de la carte)

Projection du film “C’est quoi ce Papy?! ” 2021 avec Chantal Ladesou et Julie Gayet.

“Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au bout de ses surprises !”

A 20h30, salle des fêtes de Soulièvres, AIRVAULT

– Adultes : 6.00 €(16 ans et +)

– Enfant : 4.50 € (- de 16 ans & chômeur sur présentation de la carte)

+33 5 49 64 73 10

Projection du film “C’est quoi ce Papy?! ” 2021 avec Chantal Ladesou et Julie Gayet.

“Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au bout de ses surprises !”

A 20h30, salle des fêtes de Soulièvres, AIRVAULT

– Adultes : 6.00 €(16 ans et +)

– Enfant : 4.50 € (- de 16 ans & chômeur sur présentation de la carte)

Csc

dernière mise à jour : 2021-09-23 par CC Airvaudais Val du Thouet