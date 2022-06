Projection du film « César et Rosalie » de Claude Sautet

2022-07-18 – 2022-07-18 Le Régency et l’association Plan-Séquence, vous ont concocté une rétrospective autour de figures mythiques du cinéma français dans des films évoquant le voyage ou l’été !

Rendez-vous tous les lundis de l’été à 18h30 pour (re)découvrir sur grand écran en version restaurée : César et Rosalie, un film réalisé par Claude Sautet, avec Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey. Durée : 1h50 – 1972 – Version restaurée numérique. Tarif unique : 4€. Synopsis : L’histoire d’un trio amoureux et d’une amitié naissante. César aime Rosalie. César est à l’aise en société, plein d’entrain et dirige une société de ferrailleurs. Rosalie, restée très proche de sa famille, partage sa vie avec César. Et il y a aussi David, un artiste qui fut autrefois l’amant si cher au cœur de Rosalie. Les deux hommes, qui se disputent la même femme, finissent par devenir amis… Le Régency et l’association Plan-Séquence, vous ont concocté une rétrospective autour de figures mythiques du cinéma français dans des films évoquant le voyage ou l’été !

