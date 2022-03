Projection du film – Celui qui danse d’Olivier Lemaire Paimpol, 5 avril 2022, Paimpol.

Projection du film – Celui qui danse d’Olivier Lemaire La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

2022-04-05 – 2022-04-05 La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan

Paimpol Côtes d’Armor

Soane a 18 ans. Il est un élève en grandes difficultés en terminale ES. Il vit à la campagne à une heure de Bordeaux avec son père tailleur de pierre et sa mère ouvrière agricole. Après avoir fait du rugby toute son adolescence, il se découvre une passion pour la danse à 17 ans, ce qui provoque l’incompréhension de son entourage. Il est reçu aux auditions du Conservatoire de Bordeaux en danse contemporaine et devient très vite l’un des meilleurs. Il faudra impérativement qu’il ait son bac s’il veut continuer à danser et devenir professionnel. C’est l’histoire d’un changement de trajectoire sociale et culturelle, d’un garçon déterminé, d’une passion et d’un rêve.

+33 7 60 85 73 40

Soane a 18 ans. Il est un élève en grandes difficultés en terminale ES. Il vit à la campagne à une heure de Bordeaux avec son père tailleur de pierre et sa mère ouvrière agricole. Après avoir fait du rugby toute son adolescence, il se découvre une passion pour la danse à 17 ans, ce qui provoque l’incompréhension de son entourage. Il est reçu aux auditions du Conservatoire de Bordeaux en danse contemporaine et devient très vite l’un des meilleurs. Il faudra impérativement qu’il ait son bac s’il veut continuer à danser et devenir professionnel. C’est l’histoire d’un changement de trajectoire sociale et culturelle, d’un garçon déterminé, d’une passion et d’un rêve.

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

dernière mise à jour : 2022-03-15 par