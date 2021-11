Blagnac Cinéma Rex Blagnac, Haute-Garonne Projection du film “Ce n’est qu’un début” suivie d’un échange avec la salle – Jeudi 18 novembre Cinéma Rex Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Pendant 2 ans, des enfants d’une classe de maternelle de banlieue parisienne participent à un atelier de philosophie mensuel mené par leur maîtresse. Ces tout-petits apprennent à réfléchir aux grandes interrogations de l’existence (la liberté, l’intelligence…), à s’écouter et argumenter. Avec une grande sensibilité, les réalisateurs captent ces jeunes pensées en train de s’évaporer. Un film magnifique et passionnant. Dans le cadre du **Mois du film documentaire** ([programme : ici](https://moisdudoc.com/)) **_Gratuit | Tout public | Pass sanitaire_**

Un film de Pierre Barougier et Jean-Pierre Pozzi | France, 2010 | 98 min Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T20:30:00

