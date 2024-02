Projection du film « Brouains sa vallée, la Sée » Rue Saint Martin Sourdeval, dimanche 11 février 2024.

Projection du film « Brouains sa vallée, la Sée » Rue Saint Martin Sourdeval Manche

Film réalisé par Messieurs Besnard et Poisson en partenariat avec l’association de sauvegarde et de développement de la haute vallée de la Sée. Pendant 1 heure, venez apprécier des prises de vue sur la Sée, les vestiges des moulins à papier, des métiers en fonctionnement et des témoignages d’ancien(ne)s ouvrier(ère)s et de patrons (filatures, fabriques de couverts, de soufflets …). Gratuit. Ouvert à tous. Au cinéma Le Rex.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11

Rue Saint Martin Cinéma Le Rex

Sourdeval 50150 Manche Normandie

