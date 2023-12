Projection du film « Braguino » de Clément Cogitore Médiathèque Hélène Berr Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 16h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. gratuit

MOTION PICPUS, les rendez-vous cinéma de la médiathèque Hélène Berr. Tous les deux mois, venez découvrir un film, participer à un atelier ou échanger sur le cinéma.

Nous vous proposons pour ce début 2024 un film de Clément Cogitore, sorti en 2017.

Aucune route ne mène chez eux. Seul un long voyage en bateau sur le

fleuve Ienisseï, puis en hélicoptère, permet de les rejoindre. Tout autour

d’eux, la taïga sibérienne à perte de vue et, au milieu de leur village, une

barrière les sépare. Vivant en autarcie au bout du monde, deux familles se sont

brouillées et refusent de se parler…

Retrouvez ce film, et plus de 400 autres, sur la plateforme Les yeux doc en vous connectant sur le site des bibliothèques de la Ville de Paris.

À propos du réalisateur

Clément Cogitore développe une pratique à mi-chemin entre cinéma et art

contemporain.

Mêlant films, vidéos, installations et photographies, son travail

porte en lui un puissant questionnement sur la fabrication des images, la part

active de leurs apparitions dans les constructions humaines.

Son œuvre est donc

à la fois porteuse d’une réflexion sur la visibilité, la place de l’homme dans

le monde qu’il façonne, et son ancrage politique dans les espaces qui le

conditionnent.

Il réalise également des films de fiction, dont Ni le ciel ni la

Terre en 2015 et Goutte d’Or, sorti sur les écrans en 2023.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Clément Cogitore – Seppia, 2017 Photo extraite du film « Braguino » de Clément Cogitore