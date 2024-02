Projection du film Black tea Wingen-sur-Moder, vendredi 15 mars 2024.

Projection du film Black tea Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

VOST (FR) De Abderrahmane Sissako

Avec Nina Melo, Han Chang, Wu Ke-Xi

1h 49min | Drame, Romance

Synopsis et critique Utopia

Il est des sourires trompeurs, de façade, il est des sourires vrais. Ici, ce sont des lapalissades réchauffées. Ici, dans le quartier africain de Canton (aujourd’hui on dit Guangzhou), surnommé Chocolate City, la ville chocolat . Un surnom qui en dit long sur les préjugés ancestraux, raciaux. Quand on y pénètre, on a un peu la tête qui tourne, plongé dans ce bain de langues de tous les horizons, de toutes les sonorités des bribes d’anglais, de cantonais, de mandarin se mêlent à ce que l’on croit deviner être du bambara, du wolof… et tant d’autres idiomes méconnus. Ambiance étrange, entre l’exubérance des modes de vie africains et ce qui doit être la retenue des attitudes asiatiques. Mais tout cela n’est que la surface des choses et la réalité est plus métissée, plus complexe. Aya, tout Ivoirienne qu’elle est, semble y frayer comme un poisson, avec sa maîtrise parfaite du chinois, sa pondération qui semble innée. Il faut dire que dans la boutique d’export de thés d’excellence où elle travaille, la maîtrise des moindres gestes, des moindres apparences (et sentiments) est de mise. Qui connait son passé, qui pourrait le deviner ? Hormis nous, spectateurs, qui avons assisté à la première scène, celle de son mariage. Ou plutôt de son non mariage et on se dit qu’il faut être d’une sacrée trempe pour avoir le cran, dans certaines circonstances, de dire non ! Sans que ce soit appuyé, on devine que c’est suite à un exil forcé qu’elle a débarqué dans cette ville si loin de la sienne, pour ne pas sombrer dans les bas fonds de la déchéance sociale, dans les marges d’une société qui ne laisse pas la place à certaines formes d’émancipation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:15:00

fin : 2024-03-15

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est mjc.wingensurmoder@sfr.fr

