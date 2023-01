Projection du film Bains publics Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’Évènement: Saint-Gengoux-le-National

Projection du film Bains publics
11 rue de la Tuilerie Théâtre des tilleuls Saint-Gengoux-le-National

2023-02-04 17:00:00 – 2023-02-04 19:00:00

Théâtre des tilleuls 11 rue de la Tuilerie

Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National Le film documentaire « Bains Publics » de Kita Bauchet sera projeté à Saint Gengoux le National. Ce film avait été diffusé lors de l’édition entièrement en ligne du festival « Docs en Goguette » en 2020, il avait reçu le prix Birgit Wallborn. Le jury à l’époque avait été dans l’incapacité de remettre son prix à Kita Bauchet du fait des contraintes sanitaires. À l’issue de la projection du film « Bains publics », Kita Bauchet va enfin recevoir de la part du jury le prix Birgit Wallborn 2020 symbolisé par un arbre de vie créé par le sculpteur Bernard Collin. Résumé du film :

Les Marolles, au cœur de Bruxelles. Près de 65 ans après son inauguration, « les Bains de Bruxelles » offrent toujours deux bassins de natation et des douches publiques aux habitants de ce quartier populaire. Des personnages d’âge, d’origine et de classe sociale différentes y trouvent un lien de ressourcement et d’apaisement. Illustration d’un melting pot où les gens s’entrainent, se lavent, se parlent, se rencontrent… lesfilmsdutilleul@orange.fr http://lesfilmsdutilleul.com/ Théâtre des tilleuls 11 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National

