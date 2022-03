Projection du film “Avoir 20 ans dans les Aurès” Cinéma ciné club le Studio Bastia Catégories d’évènement: Bastia

Pendant la guerre d’Algérie, une dizaine de jeunes gens du contingent, hostiles au conflit, sont placés sous les ordres du lieutenant Perrin. Ces antimilitaristes cèdent à leurs pulsions, pris dans l’engrenage de la violence, ils se livrent à des exactions. Seul Noël reste fidèle à ses convictions. Il prend la fuite avec un prisonnier algérien. Prix de la critique internationale à Cannes en 1972, premier film français à montrer la guerre d’Algérie dans ces aspects les plus épouvantables, “Avoir 20 ans dans les Aures” est un film courageux , construit à partir de très nombreux témoignages de soldats du contingent envoyés en Algérie.

Entrée libre

