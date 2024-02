Projection du film « Au fil du Danube » Larrivière-Saint-Savin, vendredi 16 février 2024.

Projection du film « Au fil du Danube »

Film réalisé et présenté par Daniel Enjalbert, membre de l’association montoise Sports et Loisirs pour Tous et du Vidéo Club de Saint-Pierre du Mont.

Images tournées lors d’une croisière sur le Danube entre la Hongrie et l’Allemagne. EUR.

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

Salle Gorce

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine lagrangedesaintsavin@netcourrier.com

