Projection du film Aquamour Hôtel de Ville – Salle des Mariages Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Projection du film Aquamour Hôtel de Ville – Salle des Mariages, 29 avril 2022, Roubaix. Projection du film Aquamour

Hôtel de Ville – Salle des Mariages, le vendredi 29 avril à 18:30

Barbara et Stéphane ont parcouru le monde et rapporté des exemples concrets et porteurs d’espoir, que chaque citoyen peut œuvrer et avoir un impact positif pour la préservation de l’eau et de la nature. Un film en forme de voyage responsable. La projection sera suivi d’un échange avec l’équipe du film.

Entrée libre

Projection du film Aquamour dans le cadre du Marché de printemps Hôtel de Ville – Salle des Mariages Grand Place Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T18:30:00 2022-04-29T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Hôtel de Ville - Salle des Mariages Adresse Grand Place Roubaix Ville Roubaix lieuville Hôtel de Ville - Salle des Mariages Roubaix Departement Nord

Hôtel de Ville - Salle des Mariages Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Projection du film Aquamour Hôtel de Ville – Salle des Mariages 2022-04-29 was last modified: by Projection du film Aquamour Hôtel de Ville – Salle des Mariages Hôtel de Ville - Salle des Mariages 29 avril 2022 Hôtel de Ville - Salle des Mariages Roubaix roubaix

Roubaix Nord