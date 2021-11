Projection du film “Animal” et discussion Pathé Balexert, 18 novembre 2021, Genève.

Projection du film “Animal” et discussion

Pathé Balexert, le jeudi 18 novembre à 18:00

Dans le cadre de notre campagne « **Ne choisissez pas l’extinction** » et de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) organise au cinéma Pathé Balexert, une avant-première du film “Animal” de Cyril Dion qui explore la question de la sixième extinction et met deux adolescents à l’avant-scène du questionnement sur la sauvegarde la biodiversité. La séance sera suivie d’une discussion autour des conclusions de la COP26 et des solutions pour préserver le vivant. Avec la participation de: * Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève * Anaïs Campion – Membre de la délégation suisse à la #COP26 de la CCNUCC * Agi Veres, Directrice du PNUD à Genève Cette soirée sera la conclusion de deux semaines d’activation dans le cadre de la campagne locale From Geneva to Glasgow organisée de concert avec l’ONU à Genève, les collectivités territoriales locales et le Muséum d’histoire naturelle afin de sensibiliser les habitant-e-s de l’agglomération genevoise aux enjeux et aux solutions liés au dérèglement climatique et à l’érosion de la biodiversité. Par cette opération culturelle «spéciale Climat », les forces vives de Genève invitent les habitant-e-s du Grand Genève, d’une manière originale et participative, à comprendre les enjeux, se mobiliser et à agir : protéger la planète, notre humanité et celle de l’ensemble des êtres vivants est l’affaire de toutes et de tous, tant au niveau politique, scientifique qu’individuel.

Adulte CHF 19.90, Réduit : CHF 16.90, Enfant: CHF 14.90, PathéPartenaire: CHF 17.50

Pathé Balexert Avenue Louis-CASAÏ 27, 1209 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T23:00:00