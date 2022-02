Projection du film Adam de Maryam Touzani Espace Van Gogh Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

14 mars 2022

le lundi 14 mars à 19:00

Dans la médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortruite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.

Entrée libre sur adhésion à l’association: 10 € tarif normal, 5 € tarif étudiant, -50% pour les adhérents 2020-2021

La projection du long-métrage ” Adam ” sera précédée d’un court-métrage d’Agnès Varda, ” Réponse de femmes “, 1975. Espace Van Gogh Place du docteur Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T19:00:00 2022-03-14T21:30:00

