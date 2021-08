Projection du film “2040” Théâtre de verdure, 3 septembre 2021, Poucharramet.

Projection du film “2040”

Théâtre de verdure, le vendredi 3 septembre à 17:30

La Bobine verte présente : « 2040 » A partir de 17h30 : Coin lecture pour tous, organisé par la médiathèque; Atelier créatif autour de la récup’, organisé par des bénévoles de la médiathèque; Stand de produits zéro déchet, “By Aeni”; Jeux pour toute la famille (à partir de 6 ans) sur la transition écologique, animés par l’association 3PA; Restauration sur place. 20H : Table Ronde ” les solutions concrètes pour la transition écologique de notre territoire ” 21H : Projection du film “2040” Damon Gameau, Australie, 2019, 92min Après le succès du film Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous adoptions simplement des solutions déjà disponibles pour le traitement de la nourriture, de l’énergie et de l’éducation ? En parcourant le monde et en s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes, Damon nous projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète. Ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux nouvelles générations pour leur permettre de prendre leur destin en main ! Avec la participation de la Mairie de Lherm. Film projeté dans le cadre de la Bobine Verte, programme de films intié par le Pays Sud Toulousain en lien avec le FreDD et co-financé par l’union Européenne via le programme LEADER.

Entrée libre

Atelier, table ronde et projection du film

Théâtre de verdure 31370 Lherm Poucharramet Haute-Garonne



2021-09-03T17:30:00 2021-09-03T22:30:00