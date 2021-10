Genève AMR / Sud des Alpes Genève PROJECTION DU FILM : « STEP ACROSS THE BORDER » DE NICOLAS HUMBERT ET WERNER PENZEL AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le samedi 6 novembre à 20:30

Film documentaire d’avant-garde de 1990 sur le guitariste anglais Fred Frith, écrit et dirigé par Nicolas Humbert et Werner Penzel. Tourné en 35 mm et en noir et blanc, ce film suit le musicien lors de ses tournées et répétitions à travers le monde sur deux années et ses rencontres avec les musiciens René Lussier, Jean Derome, Kevin Norton, Bob Ostertag, Haco, Iva Bittová, Pavel Fajt, Tom Cora, Tim Hodgkinson, John Zorn, Eitetsu Hayashi, Joey Baron, Cyro Baptista et Arto Lindsay. EN V.O.S.T

PRIX UNIQUE : 10 CHF

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T21:30:00

