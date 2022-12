Projection du fil d’animation » Le voyage de Chihiro » Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection du fil d’animation » Le voyage de Chihiro » Centre Paris Anim’ Paul Valeyre, 14 janvier 2023, Paris. Le samedi 14 janvier 2023

de 16h00 à 17h30

. gratuit Réservation à l’accueil du CPA Valeyre, par téléphone au 01 48 78 20 12 ou sur Weezevent Projection du film d’animation » Le voyage de Chihiro » au CPA Paul Valeyre. Le Centre Paris Anim’ Paul Valeyre vous invite à visionner le film d’animation » Le voyage de Chihiro » le samedi 14 janvier 2023 à 16h00. (Conseillé à partir de 8 ans) Synopsis: Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, apparus comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique ; elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve… Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : https://my.weezevent.com/projection-du-film-le-voyage-de-chihiro 0148782012 valeyre@ligueparis.org https://fr-fr.facebook.com/CentrePaulValeyre/ https://fr-fr.facebook.com/CentrePaulValeyre/ https://my.weezevent.com/projection-du-film-le-voyage-de-chihiro

Ghibli Affiche du film » Le voyage de Chihiro »

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Paul Valeyre Adresse 24 rue Marguerite de Rochechouart Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Paul Valeyre Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Paul Valeyre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projection du fil d’animation » Le voyage de Chihiro » Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 2023-01-14 was last modified: by Projection du fil d’animation » Le voyage de Chihiro » Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Centre Paris Anim' Paul Valeyre 14 janvier 2023 Centre Paris Anim' Paul Valeyre Paris Paris

Paris Paris