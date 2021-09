La Mure-Argens Musée de la Minoterie Alpes-de-Haute-Provence, La Mure-Argens Projection du documentaire “Utopia” en présence de l’artiste Georges Rousse Musée de la Minoterie La Mure-Argens Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Musée de la Minoterie, le samedi 18 septembre à 16:30

Réalisation : C. Boustani, Production : AnimaViva, durée 26 min. La projection sera commentée par l’artiste Georges Rousse au musée de la Minoterie le samedi 18 septembre à 16h30. De jour et de nuit, Georges Rousse parcourt le vaste palais social. Dans les chambres ou les salons des appartements, il ajoute des images aux images laissées par les habitants. Par la photographie, il immisce une fiction artistique dans l’utopie sociale et domestique du Familistère. Georges Rousse édifie finalement une épure d’architecture dans le vide de la grande cour et jette un nouveau trouble… Venez profiter d’une projection du documentaire “Utopia” tourné à l’occasion des interventions de l’artiste Georges Rousse au Familistère de Guise. Musée de la Minoterie route d’Allos, 04170 La Mure-Argens La Mure-Argens Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

