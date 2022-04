Projection du documentaire “Une si jolie petite plage” Carpiquet Carpiquet Catégories d’évènement: Calvados

L'histoire des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick qui débarquèrent le 6 juin 1944 à Nan Red pour libérer la France . Ce documentaire, réalisé par Arnaud Blin, est directement à l'origine du festival "La semaine acadienne"

