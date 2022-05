Projection du documentaire “Une fois que tu sais” Carrouges, 13 mai 2022, Carrouges.

Projection du documentaire “Une fois que tu sais” Parc Naturel régional Normandie Maine Le Chapitre Carrouges

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 22:00:00 Parc Naturel régional Normandie Maine Le Chapitre

Carrouges Orne Carrouges

Vendredi 13 mai à 20h30, le documentaire “Une fois que tu sais” sera projeté dans la collégiale en présence du réalisateur Emmanuel Cappellin.

Ce documentaire, qui a fait l’objet de 45 sélections et 8 prix dans les festivals internationaux, confronte à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des ressources. Le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part à la rencontre d’experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible.

+33 2 33 81 13 33

dernière mise à jour : 2022-05-06 par