Pyrénées-Atlantiques Sare EUR 0 0 Projection du documentaire “Transmisioa” suivi d’une rencontre avec les membres d’Olentzeroren lagunak.

Le 28 septembre 2022, l’association Olentzeroren lagunak s’est envolée pour l’Argentine afin de donner des conférences sur les Rites d’Hivers en Pays Basque.

Elle nous partage ce documentaire sur la transmission.

La bande-annonce du film : https://youtu.be/8ig1Y8tb1wM

Entrée libre – en basque avec traduction simultanée « Transmisioa » dokumentalaren proiekzioa. Ondotik, Olentzeroren lagunak-eko kideekin mintzaldia.

2022ko irailaren 28an, Olentzeroren lagunak elkarteak Argentinako bidea hartu zuen Neguko Errituei (Olentzero, joaldun…) buruzko konferentziak emateko.

Dokumentalaren aurrerapena : https://youtu.be/8ig1Y8tb1wM

