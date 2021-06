Projection du documentaire « Sur les traces de Zachary Richard » / Festival « La semaine acadienne 2021 » Courseulles-sur-Mer, 10 août 2021-10 août 2021, Courseulles-sur-Mer.

Projection du documentaire « Sur les traces de Zachary Richard » / Festival « La semaine acadienne 2021″ 2021-08-10 17:30:00 17:30:00 – 2021-08-10 rue Arthur Leduc Salle de l’OMAC

Courseulles-sur-Mer Calvados

Le portrait sensible, en sons et en images, d’un artiste acadien majeur de la francophonie réalisé par Stéphane Crocquey. Le portrait d’un auteur-compositeur hors norme originaire de Scott, un petit village proche de la ville de La Fayette en Louisiane.

Le film, composé d’archives audiovisuelles, fait la part belle aux chansons et aux propos de l’artiste.

Cette mosaïque d’images et de sons permet d’appréhender la vie, le parcours et les choix artistiques de Zachary Richard. »

La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur

