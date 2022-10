Projection du documentaire « Scalfari – a sentimental journey» Maison d’Italie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection du documentaire « Scalfari – a sentimental journey» Maison d’Italie, 14 octobre 2022, Paris. Le vendredi 14 octobre 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

La maison d’Italie célèbre le journaliste italien Eugenio Scalfari Projection du documentaire « Scalfari – a sentimental journey» de Donata et Enrica Scalfari et Anna Migotto (Italie, 2021, 78’). Réalisé par Michele Mally et voulu par les deux filles du célèbre journaliste italien et fondateur de « La Repubblica » récemment disparu. Il retrace la vie de l’intellectuel ainsi que la vie de l’homme, avec un aperçu intime de ses passions et de ses combats. Maison d’Italie 7 Boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://maison-italie.org/wordpress/ 33 (0)1 44 16 63 00 https://www.facebook.com/MaisonDeLItalie.CiuP/ https://www.facebook.com/MaisonDeLItalie.CiuP/

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison d'Italie Adresse 7 Boulevard Jourdan Ville Paris lieuville Maison d'Italie Paris Departement Paris

Maison d'Italie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projection du documentaire « Scalfari – a sentimental journey» Maison d’Italie 2022-10-14 was last modified: by Projection du documentaire « Scalfari – a sentimental journey» Maison d’Italie Maison d'Italie 14 octobre 2022 Maison d'Italie Paris Paris

Paris Paris