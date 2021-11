Plogoff Plogoff 29770, Plogoff Projection du documentaire RETOUR À DOMICILE Plogoff Plogoff Catégories d’évènement: 29770

Plogoff

Projection du documentaire RETOUR À DOMICILE Plogoff, 6 novembre 2021, Plogoff. Projection du documentaire RETOUR À DOMICILE Plogoff

2021-11-06 – 2021-11-06

Plogoff 29770 Plogoff Dans le cadre du mois du film documentaire, la bibliothèque de Plogoff, en partenariat avec Daoulagad Breizh et le Syndicat Mixte du Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun, sont heureux de vous inviter pour la projection du documentaire de Sylvain Bouttet. Le réalisateur sera sur place pour animer la séance. bibli.plogoff@gmail.com http://bibliotheque.plogoff.fr/ Dans le cadre du mois du film documentaire, la bibliothèque de Plogoff, en partenariat avec Daoulagad Breizh et le Syndicat Mixte du Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun, sont heureux de vous inviter pour la projection du documentaire de Sylvain Bouttet. Le réalisateur sera sur place pour animer la séance. Plogoff

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 29770, Plogoff Autres Lieu Plogoff Adresse Ville Plogoff lieuville Plogoff