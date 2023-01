Projection du documentaire Pluie Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère En août 2019 avec Marceau Uguen (réalisateur) et Karon (ingé son / beatmaker), Dee K se lance dans la réalisation d’un court métrage documentaire sur la création d’un morceau de rap de À à Z : ce projet à fait naître « Pluie » le 6e track de « Fantôme » son deuxième album. Début de la projection à 20h30 puis discussion/débat avec Dee K Service de restauration de 19h à 20h15. bonjour@enracines-brest.fr +33 2 98 46 94 26 https://www.enracines-brest.fr/ Brest

