Projection du documentaire « On l’appelait Cannelle » Projection d’un documentaire au Studio champs libres du Muséum pendant les vacances de printemps. Mercredi 10 avril, 11h00, 14h30, 16h00 Muséum de Toulouse Tarif : Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Début : 2024-04-10T11:00:00+02:00 – 2024-04-10T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T16:00:00+02:00 – 2024-04-10T17:00:00+02:00

Projection du documentaire « On l’appelait Cannelle » au Studio champs libres du Muséum de Toulouse

Un documentaire de Jacques Mitsch (52′) ; avec la participation de Jean-Jacques Camarra, Louis Espinassous, Didier Merlet, Francis Duranthon, Benoît Gransac, Brian Aïello ; Musique Gilles Carles.

A travers les témoignages poignants de l’oursologue Jean-Jacques Camarra, qui a baptisé Cannelle et Papillon de leur nom, de Louis Espinassous, pisteur d’ours ou encore Didier Melet, garde du Parc National des Pyrénées, qui a pu filmer Cannelle et son ourson très peu de temps avant sa mort.

Le film retrace la vie et la fin tragique de ces deux ours symboles, deux personnages mythiques, ainsi que leur naturalisation et exposition au Muséum de Toulouse.

Crédits texte : © Jacques Mitsch

Mercredi 10 avril

3 diffusions à 11h, 14h30 et 16h

A partir de 10 ans

Tarif : Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Crédits image : © Jacques Mitsch

