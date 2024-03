Projection du documentaire Ok, Joe ! Salle des fêtes Pleudihen-sur-Rance, mardi 2 avril 2024.

Projection du documentaire Ok, Joe ! Salle des fêtes Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor

En partenariat avec le Conseil Départemental et la Bibliothèque des Côtes d’Armor, diffusion du documentaire « Ok, Joe ! ».

Ce film s’inscrit pleinement dans les commémorations des 80 ans de la libération, mais surtout retrace une partie méconnue de cette histoire.

Réalisateur et scénariste Philippe Baron, compositeur Yan Volsy

Editeur Les Films du Sillage, 2023

Résumé en août 1944, dans le climat chaotique de la Libération, des GI américains commettent des viols et des meurtres envers les populations civiles françaises. L’armée américaine met en place une cour martiale pour les juger. Presque par hasard, elle embauche l’écrivain Louis Guilloux comme interprète. Peu à peu, le romancier découvre que seuls les soldats afro-américains sont condamnés, souvent à des peines capitales.

Il le raconte dans un court récit « Ok, Joe ! »… En confrontant son récit à la réalité historique et aux souvenirs de témoins et de descendants, ce documentaire révèle plusieurs tabous de la Seconde Guerre mondiale les exactions de l’armée US envers des populations civiles, les viols des femmes, la ségrégation raciale, les châtiments cruels et sélectifs qu’elle inflige à ses soldats noirs.

Le film raconte une facette méconnue de la Seconde Guerre mondiale.

Salle des fêtes Rue du Val d’Orient

Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne bibliotheque.pleudihen@orange.fr

