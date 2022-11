Projection du documentaire Mission E-TY, de Marie Hélia Lanildut Lanildut Catégories d’évènement: Finistère

Lanildut

Projection du documentaire Mission E-TY, de Marie Hélia Lanildut, 3 décembre 2022, Lanildut. Projection du documentaire Mission E-TY, de Marie Hélia

Espace Queffelec Lanildut Finistère

2022-12-03 17:00:00 – 2022-12-03 18:30:00 Lanildut

Finistère Mission E-Ty est un concentré de Bretagne composé d’images inédites de la Cinémathèque de Bretagne.

Le film, 63 minutes d’images, de la plus ancienne 1908 à aujourd’hui, dévoile les richesses d’un territoire et de ses habitants; travail, culture, vie quotidienne, Bretagne des villes et des champs. La vie ordinaire du pays croise les grands événements nationaux et internationaux. Des paysages à nos états d’âme, ce film projette une vision de nous, population bretonne, en vie sur notre territoire. Filmées par des cinéastes amateurs, ces images sont le reflet de mondes disparus mais encore familiers. L’avenir a une mémoire, ce film réunit des souvenirs, des fragments de vie, il propose à tous un voyage spatio- temporel unique. Mais ce n’est pas tout ! Le film sera aussi envoyé dans l’espace. Ce sera la première fois que des images de Bretagne seront envoyées dans la galaxie. Projection en présence de la réalisatrice et du producteur du film.

Organisée en partenariat Amicale Laïque de Lanildut / Mairie de Lanildut. +33 6 32 59 69 80 Lanildut

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lanildut Autres Lieu Lanildut Adresse Espace Queffelec Lanildut Finistère Ville Lanildut lieuville Lanildut Departement Finistère

Lanildut Lanildut Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanildut/

Projection du documentaire Mission E-TY, de Marie Hélia Lanildut 2022-12-03 was last modified: by Projection du documentaire Mission E-TY, de Marie Hélia Lanildut Lanildut 3 décembre 2022 Espace Queffelec Lanildut Finistère finistère Lanildut

Lanildut Finistère