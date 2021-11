Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand, Lot-et-Garonne Projection du documentaire Manger autrement Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand Catégories d’évènement: Grateloup-Saint-Gayrand

Lot-et-Garonne

Projection du documentaire Manger autrement Grateloup-Saint-Gayrand, 27 novembre 2021, Grateloup-Saint-Gayrand. Projection du documentaire Manger autrement Café du Temple de L’association Amaçada 3 Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand

2021-11-27 – 2021-11-27 Café du Temple de L’association Amaçada 3 Place de la République

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne Projection du documentaire “Manger autrement, l’expérimentation d’Andrea Ernst & Kurt Langbein” dans le cadre du Festival Alimenterre”.

Débat en présence notamment des associations Alternatiba Lot-et-Garonne, Au Fil des Séounes, CCFD-Terre Solidaire Lot-et-Garonne, Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine.

Soupe partagée et auberge espagnole. (Pensez à amener un plat et vos couverts).

Réservation au 06 70 33 30 76 ou par e-mail à l’adresse : evs.amacada@gmail.com Projection du documentaire “Manger autrement, l’expérimentation d’Andrea Ernst & Kurt Langbein” dans le cadre du Festival Alimenterre. +33 6 70 33 30 76 Projection du documentaire “Manger autrement, l’expérimentation d’Andrea Ernst & Kurt Langbein” dans le cadre du Festival Alimenterre”.

Débat en présence notamment des associations Alternatiba Lot-et-Garonne, Au Fil des Séounes, CCFD-Terre Solidaire Lot-et-Garonne, Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine.

Soupe partagée et auberge espagnole. (Pensez à amener un plat et vos couverts).

Réservation au 06 70 33 30 76 ou par e-mail à l’adresse : evs.amacada@gmail.com Amaçada

Café du Temple de L’association Amaçada 3 Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Grateloup-Saint-Gayrand, Lot-et-Garonne Autres Lieu Grateloup-Saint-Gayrand Adresse Café du Temple de L'association Amaçada 3 Place de la République Ville Grateloup-Saint-Gayrand lieuville Café du Temple de L'association Amaçada 3 Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand