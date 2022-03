Projection du documentaire « Lili Leignel, une petite fille dans les camps nazis » Espace Simone Veil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Lili Leignel (à peine 11 ans), sa mère, son père et ses deux frères (3 et 9 ans) sont déportés au camp de Ravensbrück. Puis viendra le pire, avec le camp de Bergen-Belsen, le camp de la mort lente, ravagé par le typhus. Malgré la faim, le froid, les humiliations, les maladies, ils survivront. Mais ils ne reverront jamais Joseph, le père, assassiné en avril 1945 par les SS au cours de l’évacuation du camp de Buchenwald. Revenue vivante des camps de la mort, elle ne cesse de témoigner, au nom de toutes celles qui ne sont pas revenues. Lili trouve les mots, ses mots à elle pour dire l’impensable. Durée : 70 min. **Gratuit** **Réservation obligatoire au 05 55 45 84 43** Conditions d’accès selon les dispositions sanitaires en vigueur Le musée de la Résistance de Limoges propose de découvrir le documentaire “Lili Leignel, une petite fille dans les camps nazis” avec en présence de la réalisatrice, Anice Clément. Espace Simone Veil 2 rue de la providence 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

